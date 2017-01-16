В "Оппозиционном блоке" требуют перенести суд над Ефремовым в Киев и сделать его открытым

Партия "Оппозиционный блок" требует перенести суд над главой фракции Партии регионов в Верховной Раде VII созыва Александром Ефремовым в Киев и сделать его открытым для прессы.

"Сегодняшнее заседание суда в Старобельске, куда не пустили представителей СМИ, – это не правосудие, а попытка протащить в приговор бездоказательное обвинение Генпрокуратуры", - говорится в заявлении партии, опубликованном на ее официальном сайте в понедельник.

В "Оппозиционном блоке" призвали посольства "всех демократических государств" и международные правозащитные организации выступить против "фальсификации судебного процесса над оппозиционным политиком".

"Власть сознательно решила проводить суд над Александром Ефремовым в Старобельске – городе, в который сложно добраться и адвокатам, и представителям прессы. Но даже для тех журналистов, которые прибыли на процесс, его безосновательно закрыли. Это делается для того, чтобы был вынесен обвинительный приговор, а общественность не могла проверить, есть ли у Генпрокуратуры доказательства против оппозиционного политика", - считают в партии.

В заявлении обвинение А.Ефремову в создании т.н. "ЛНР" называется "не соответствующим требованиям закона по своему смыслу и содержанию".

Также в партии сообщают, что защита А.Ефремова обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с иском об оценке действий Генпрокуратуры

"Александр Ефремов… должен быть отпущен на свободу. Оппозиционный блок требует сделать процесс открытым для прессы и перенести рассмотрение в Киев, где у власти будет меньше возможности вынести несправедливый приговор", - говорится в заявлении "Оппозиционного блока".

Как сообщалось, Старобельский районный суд Луганской области в понедельник провел подготовительное заседание по делу А.Ефремова. На заседание не явились адвокаты подсудимого, суд принял решение предоставить ему защитника в рамках бесплатной правовой помощи.

А.Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева по подозрению в совершении ряда уголовных преступлений. 8 августа Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 4 октября. Решением суда альтернативная возможность внесения залога не предоставлена.

24 ноября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для А.Ефремова до 22 января 2017 года. 17 января в Апелляционном суде Киева должна рассматриваться жалоба стороны защиты на продление А.Ефремову срока содержания под стражей.

А.Ефремову инкриминируют организацию захвата здания Луганской областной государственной администрации (ч.3 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины), пособничество в захвате здания управления СБУ в Луганской области (ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины). Также экс-главе фракции Партии регионов инкриминируется совершение преднамеренных действий с целью изменения пределов территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией (ч. 3 ст.110 Уголовного кодекса Украины), содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины), а также государственная измена (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины).

Апелляционный суд Луганской области принял решение проводить судебные заседания по делу А.Ефремова в Старобельске Луганской области.

А.Ефремов является уроженцем Луганска, в 1998-2005гг возглавлял Луганскую областную государственную администрацию. В настоящее время органы власти Луганской области располагаются в г.Северодонецк.