Киев подал иск в Международный суд ООН для привлечения РФ к ответственности за терроризм и дискриминацию во время агрессии против Украины

Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.