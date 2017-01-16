Политика

19:21 16.01.2017

Киев подал иск в Международный суд ООН для привлечения РФ к ответственности за терроризм и дискриминацию во время агрессии против Украины

Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

ВАЖНОЕ

Порошенко, Меркель и Олланд договорились продолжить работу по подготовке дорожной карты имплементации минских соглашений

Могерини не согласна с Трампом, предрекающим распад ЕС

Порошенко создал делегацию для переговоров в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности

Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине и избежать ответственности за действия на Донбассе - Порошенко

Порошенко: Украина рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новой администрацией президента США

ПОСЛЕДНЕЕ

Охендовский считает, что отдельные руководители НАБУ должны понести ответственность за действия вне правового поля

В "Оппозиционном блоке" требуют перенести суд над Ефремовым в Киев и сделать его открытым

Министр национальной обороны Португалии посетит Украину в 2017 году

Ряд нардепов ратуют за принятие законопроекта по упрощению получения украинского гражданства иностранцами – участниками АТО

В "Оппозиционном блоке" предлагают уволить временно исполняющую обязанности министра здравоохранения Супрун

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
TVgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА