Политика

15:53 16.01.2017

В "Оппозиционном блоке" предлагают уволить временно исполняющую обязанности министра здравоохранения Супрун

Народные депутаты Александр Вилкул и Игорь Шурма (фракция "Оппозиционный блок") предлагают украинскому парламенту обратиться к Кабинету министров Украины уволить с должности первого заместителя министра охраны здоровья, временно исполняющую обязанности министра здравоохранения Уляну Супрун.

Соответствующий проект постановления (№5642) о признании неудовлетворительной работы первого заместителя министра охраны здоровья, временно исполняющую обязанности министра охраны здоровья У. Супрун и обращение к Кабмину уволить ее с занимаемой должности зарегистрирован в Верховной Раде в понедельник, сообщает официальный сайт парламента.

Текст проекта постановления пока не обнародован.

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