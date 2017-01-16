Байден призвал украинцев бороться с коррупцией: это вопрос национальной безопасности

Вице-президент США Джо Байден призывает украинцев активизировать борьбу с коррупцией в стране, поскольку Россия использует коррупцию как инструмент внешнеполитического давления на Украину.

"Я хочу призвать народ Украины… продолжайте борьбу с коррупцией, настаивайте на прозрачности, расследуйте и преследуйте в судебном порядке чиновников, которые разбазаривают государственные деньги для своего обогащения", - призвал он на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в понедельник в Киеве.

В этом контексте Дж.Байден продолжил: "Россия на протяжении последних 10 лет использует другое оружие внешней политики: коррупцию, как инструмент против Украины, чтобы Украина оставалась уязвимой и зависимой. Поэтому внедряйте реформы, чтобы искоренить коррупцию".

При этом вице-президент США подчеркнул, что эти вопросы являются ключевыми для самосохранения Украинского государства. "Это крайне важный вопрос национальной безопасности, не просто вопрос хорошего управления", - добавил Дж.Байден.