Политика

11:26 16.01.2017

Байден призвал украинцев бороться с коррупцией: это вопрос национальной безопасности

Вице-президент США Джо Байден призывает украинцев активизировать борьбу с коррупцией в стране, поскольку Россия использует коррупцию как инструмент внешнеполитического давления на Украину.

"Я хочу призвать народ Украины… продолжайте борьбу с коррупцией, настаивайте на прозрачности, расследуйте и преследуйте в судебном порядке чиновников, которые разбазаривают государственные деньги для своего обогащения", - призвал он на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в понедельник в Киеве.

В этом контексте Дж.Байден продолжил: "Россия на протяжении последних 10 лет использует другое оружие внешней политики: коррупцию, как инструмент против Украины, чтобы Украина оставалась уязвимой и зависимой. Поэтому внедряйте реформы, чтобы искоренить коррупцию".

При этом вице-президент США подчеркнул, что эти вопросы являются ключевыми для самосохранения Украинского государства. "Это крайне важный вопрос национальной безопасности, не просто вопрос хорошего управления", - добавил Дж.Байден.

ВАЖНОЕ

Порошенко: Украина рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новой администрацией президента США

Реализация политической части минских соглашений возможна только после выполнения РФ своих обязательств по безопасности – Байден

Санкции против РФ должны сохраняться до выполнения Минских договоренностей и возврата Крыма - Байден

Гройсман и Байден подвели итоги взаимодействия Украины и США при Обаме

Обама продлил санкции против России, введенные в марте 2014 года из-за ситуации в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада в четверг намерена рассмотреть законопроект о Конституционном суде

Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине и избежать ответственности за действия на Донбассе - Порошенко

Байден надеется, что следующая администрация Белого дома будет сторонником Украины

Марин Ле Пен назвала безответственной миграционную политику Франции

В Польше открылось десятое почетное консульство Украины

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/45033/mertvaya-zona/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
автосалон заз
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА