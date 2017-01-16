Байден надеется, что следующая администрация Белого дома будет сторонником Украины

Вице-президент США Джозеф Байден надеется, что администрация нового президента США Дональда Трампа будет сторонником Украины.

"Американцы, в том числе почти 1 миллион американцев украинского происхождения, понимают, что от вашего успеха зависит очень много… не только для украинцев - и для Европы, и для США. Если вы продолжите свое движение в этом же направлении, то не только вы получите более открытое, более демократичное, более благополучное будущее, которого заслуживает народ Украины, но и обеспечите поддержку и единство международного сообщества", - сказал он на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в понедельник в Киеве.

При этом вице-президент США подчеркнул: "Я надеюсь, что следующая администрация также будет вашим сторонником и партнером в вашем дальнейшем прогрессе".

Вместе с тем Дж.Байден отметил, что, прежде всего сама Украина и украинский народ должны выполнить поставленные задачи.

"Руководство страны и народ должны поставить нужды Украины выше узких личных интересов. Надо поставить общее благо выше местечковых интересов и незначительных достижений. Это касается членов правительства, депутатов Верховной Рады… судей… представителей СМИ, гражданского общества, рядовых граждан", - сказал вице-президент США.

"Если вы сможете продолжать реформы, господин президент, если вы будете продолжать много работать и делать выбор, который поставит Украину превыше всего, я вам гарантирую, что американский народ будет поддерживать вас", - подытожил Дж.Байден.