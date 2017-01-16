Порошенко: Украина рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новой администрацией президента США

Руководство Украины надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с США при администрации новоизбранного президента Дональда Трампа и надеется, что поддержка Киева Вашингтоном останется на существующем уровне, заявил президент Петр Порошенко.

"Сегодня мы также детально обменялись с господином вице-президентом мнением о пути дальнейшего построения американско-украинского стратегического партнерства. Мы уважаем демократический выбор американского народа и готовы к эффективному и плодотворному сотрудничеству с новой администрацией", - сказал он на совместном брифинге с вице-президентом США Джозефом Байденом в понедельник в Киеве.

П.Порошенко отметил, что в Украине по-прежнему существует двухпартийная поддержка со стороны американского конгресса, администрации и народа. "Мы ценим эту поддержку и искренне на нее рассчитываем. Надеюсь, что украинский вопрос и дальше будет объединять весь американский политикум, и дальше украинский вопрос будет оставаться среди приоритетных", - сказал украинский президент.

По его словам, "нынешняя агрессивная России" является угрозой и для США, и для Украины. "Россия вторглась на территорию нашей страны, оккупировав часть Донбасса и Крым. Крым – это Украина, и мы благодарны за то, что представители новой администрации США четко стоят на этих позициях", - подчеркнул П.Порошенко.

В этом ключе глава государства отметил обнадеживающие сигналы относительно позиции по Украине, озвученные представителями команды Дональда Трампа.

"Приветствую первые обнадеживающие сигналы, озвученные во время сенатских слушаний кандидатов на должности госсекретаря Тиллерсона (Рекс Тиллерсон – ИФ) и министра обороны США Мэттиса (Джеймс Мэттис – ИФ)", - заявил П.Порошенко.