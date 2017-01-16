Политика

11:12 16.01.2017

Реализация политической части минских соглашений возможна только после выполнения РФ своих обязательств по безопасности – Байден

Вице-президент США Джозеф Байден заявляет, что политическая часть Минских соглашений должна быть выполнена в полной мере только после реализации Россией своих обязательств в сфере безопасности.

"Позвольте мне быть с вами откровенным: политическая часть соглашения не может быть реализована до тех пор, пока не прекратится насилие со стороны России. Только после того как Россия и ее последователи на востоке выполнят свои обязательства касательно прекращения боевых действий и дадут Донбассу возможность установить мир и безопасность, можно ожидать от Украины полного выполнения своих политических обязательств, - заявил вице-президент США Дж.Байден в ходе совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве в понедельник.

Вице-президент США отметил, что Минские соглашения являются единственным путем урегулирования ситуации на востоке Украины.

"Не смотря на то, я знаю, вам тяжело сохранить веру в минский процесс, ведь Россия отказывается выполнять свои обязательства по поводу безопасности, мы знаем, что этот процесс является единственной жизнеспособной основой для урегулирования конфликта на Донбассе, восстановления украинской власти на востоке и возвращения Украине контроля над границей", сказал Дж.Байден.

Он выразил уверенность, что для Украины это единственный путь движения вперед в качестве объединенного государства.

"Ни для кого не секрет, что Россия не хочет, чтобы вы достигли успеха, господин президент (обращение к П.Порошенко – ИФ) и это касается не только Украины", - подчеркнул Дж.Байден.

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