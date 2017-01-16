Санкции против РФ должны сохраняться до выполнения Минских договоренностей и возврата Крыма - Байден

Международные санкции против Российской Федерации должны сохраняться до выполнения ею взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей, а также до возвращения Украине аннексированного Крыма, заявил вице-президент США Джозеф Байден.

"Вместе с нашими партнерами из Евросоюза и "Большой семерки" мы дали понять, что санкции должны продолжаться, пока Россия полностью, подчеркиваю, полностью не выполнит свои обязательства по Минским договоренностям", - сказал он на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве в понедельник.

Дж.Байден также подчеркнул: "Санкции против России, связанные с Крымом, должны сохраняться, пока Россия не вернет его Украине".

Вице-президент США отметил, что Российская Федерация постоянно предпринимает различные попытки подорвать успех и безопасность Украины, ее суверенитет и территориальную целостность. "Это и атаки лжепропаганды, попытки дестабилизировать вашу экономику", - добавил он.

Дж.Байден подчеркнул, что Украина, как и каждая страна Европы, имеет право определить свой собственный путь, но Россия пытается препятствовать этому. "Поэтому международное сообщество должно стоять как единое целое против агрессии и практики подобного давления", - заявил он.