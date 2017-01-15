Политика

15:55 15.01.2017

Глава МИД Франции назвал провокацией планы Трампа перенести посольство США в Иерусалим

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро подверг критике намерение избранного президента США Дональда Трампа перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, пишет газета "Фигаро".

"Я считаю, что сделать это будет невозможно, и что это повлечет за собой крайне тяжелые последствия", - сказал глава МИД, назвав заявления Д.Трампа "провокацией".

Издание напоминает, что в данный момент в Париже проходит международная конференция по Ближнему Востоку, но Израиль и палестинцы участия в ней не принимают.

Д.Трамп в ходе предвыборной кампании демонстрировал большие симпатии к Израилю. Он призывал США заблокировать резолюцию СБ ООН, требующую от Израиля прекратить поселенческую деятельность, а также обещал перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

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