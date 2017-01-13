Политика

18:30 13.01.2017

Встреча Порошенко и Байдена в Киеве состоится в понедельник утром

Встреча президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джозефа Байдена в Киеве состоится утром в понедельник, 16 января, а не в воскресенье, как это планировалось ранее, сообщила пресс-служба администрации президента Украины (АПУ).

"В связи с изменениями в рабочем графике вице-президента США, встреча президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джозефа Байдена состоится 16 января 2017 года в Киеве", - сообщили в АПУ в пятницу вечером, и добавили, что церемония встречи состоится в 9:00 понедельника на крыльце Дома Городецкого (ул.Банковая, 10).

В пресс-службе АПУ также анонсировали заявления П.Порошенко и Дж.Байдена для СМИ после их общения.

Как сообщалось, 12 января в Белом доме сообщили, что Дж.Байден 15-18 января посетит Киев и Давос. В сообщении говорилось, что в Украине Дж.Байден примет участие в двусторонних встречах с П.Порошенко и премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. "Визитом США намерены подчеркнуть свою поддержку Украины, а также подчеркнуть 25-летие установления дипломатических отношений между странами" – говорится в информации.

Вместе с тем, 13 января на сайте украинского правительства сообщили, что В.Гройсман и Дж.Байден проведут встречу в Киеве в 7:30 16 января.

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