Глава украинской делегации в ПА ОБСЕ призвал воздержаться от работы с делегациями РФ, если в их состав входят лица, избранные в Госдуму в Крыму

Глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее ОБСЕ Артур Герасимов призвал мировое сообщество воздержаться от взаимодействия с российскими парламентскими делегациями, если в их состав будут включены лица, избранные в результате незаконных выборов во временно оккупированных АР Крым и городе Севастополь.

"Призываем международное демократическое общество солидарно выступить против попыток легитимизировать оккупацию АР Крым и Севастополя путем включения лиц, избранных на временно оккупированных территориях в российские парламентские делегации в ПА ОБСЕ и другие международные организации. Призываем также воздержаться от взаимодействия с российскими парламентскими делегациями на двустороннем уровне в случае включения в их состав лиц, избранных в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации в результате незаконных выборов во временно оккупированных АР Крым и городе Севастополь", - говорится в заявлении А.Герасимова по результатам окончательного отчета миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе/Бюро демократических институтов и прав человека (ОБСЕ/БДИПЧ) о наблюдениях за парламентскими выборами в РФ в 2016 году, опубликованном на сайте парламента.

Он также отметил, что международное сообщество должно усилить давление на РФ для полного соблюдения ею прав человека на территории АР Крым и Севастополя и выполнения своих обязанностей в соответствии с нормами и принципами международного права.

"Призываем все государства, международные организации и специализированные учреждения не признавать никаких изменений статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь и воздерживаться от любых действий или поведения, которые могут быть интерпретированы как признание любого изменения статуса Крыма, как это указано в резолюции ГА ООН от 27 марта 2014 г. A/RES/68/262 "Территориальная целостность Украины", - подчеркнул парламентарий.

Ранее глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко заявила, что окончательный отчет миссии ОБСЕ/БДИПЧ о наблюдениях за парламентскими выборами в РФ в 2016 году вызывает обеспокоенность, поскольку может быть использован агрессором для легитимизации своих действий.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины после обнародования отчета вновь напомнило о нелегитимности выборов, проведенных на территории оккупированных РФ АР Крым и г.Севастополь.