Кандидат в министры обороны США Мэттис винит Россию в попытках подорвать НАТО

Претендент на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис обвинил Россию в попытках подорвать НАТО.

"Самое главное сегодня - признать реальность, с которой мы имеем дело. И признать, что господин Путин пытается подорвать Североатлантический альянс", - сказал Дж.Мэттис в четверг в сенате на слушаниях по утверждению его кандидатуры.

Он высказал мнение, что США следует "предпринять интегрированные шаги - экономические, дипломатические и военные, а также работать с нашими союзниками, чтобы обеспечить должную защиту".

Говоря в целом о перспективах российско-американских отношений, генерал подчеркнул, что "история не является прямой линией". "У нас есть длинный список попыток взаимодействовать с Россией в позитивном ключе, но у нас относительно короткий список успехов в этом отношении", - сказал Дж.Мэттис.