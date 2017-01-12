Политика

16:13 12.01.2017

ЕС должен выступать единым фронтом на переговорах по Brexit - Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в четверг, что Европейский союз должен занять единую позицию на переговорах с Великобританией о ее выходе из состава ЕС (Brexit).

"Мы абсолютно солидарны с тем (мнением - ИФ), что мы не можем позволить себе быть разделенными", - заявила А.Меркель на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

По словам канцлера, "27 стран-членов должны выступать вместе в переговорах, но сначала мы должны дождаться ответа, как Великобритания собирается организовать свой выход" из ЕС.

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