Публикация Савченко списков заложников не повлияет на работу гуманитарной подгруппы в Минске - Айвазовская

Публикация народным депутатом Украины Надеждой Савченко списков заложников не повлияет на работу гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске, но может навредить либо приостановить процесс обмена заложниками, считает представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская.

"Я не думаю, что публикация списков повлияет на работу гуманитарной подгруппы в рамках Трехсторонней контактной группы минского формата, потому что у нее есть свои задачи… Любые публикации списков могут навредить либо приостановить процесс или быть использованными манипулятивным путем против государства Украина", - сказала она журналистам в четверг в Киеве.

По словам О.Айвазовской, вред процессу по обмену заложников может быть нанесен в том случае, когда создаются параллельные процессы, которые блокируют официальный, но достичь цели сами не могут. В частности, она подчеркнула, что вопрос освобождения заключенных в Украине – исключительная компетенция государства Украина.

Как сообщалось, 10 января 2017 года Н.Савченко в своей странице в соцсети "Фейсбук" обнародовала списки заложников, удерживаемых на неподконтрольных властям Украины территориях Донбасса, украинских политзаключенных, удерживаемых в тюрьмах в РФ и в оккупированном Крыму, а также список лиц, которых руководство "ДНР/ЛНР" хочет получить от украинской стороны.

Советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что опубликованные Н.Савченко списки заложников некорректные, кроме того этот шаг может навредить их семьям.