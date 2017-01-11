Политика

17:43 11.01.2017

Тиллерсон назвал незаконным присоединение Крыма к России

Россия не имела законных прав на возвращение Крыма в свой состав, заявил в среду на слушаниях в сенате кандидат на пост главы госдепартамента Рекс Тиллерсон.

"Нет. Это был захват территории, которая не являлась их (России - ИФ)", - сказал он на слушаниях в сенатском комитете по международным делам.

По мнению Р.Тиллерсона, США дали "слабый ответ" России на ее действия в Крыму, что побудило Россию к дальнейшей активности на востоке Украины.

Р.Тиллерсон подчеркнул, что в тех условиях США должны были действовать более решительно, например, передавать Украине разведданные о ситуации на востоке страны и предоставлять ей оборонительное оружие.

Он добавил, что минские договоренности пока что не выполнены.

Р.Тиллерсон считает, что при отстаивании своих интересов Россия не проявляет непредсказуемости.

"Россия представляет опасность, но она не является непредсказуемой в отстаивании ее собственных интересов… Россия добивается уважения и необходимости на глобальной арене. Ее недавняя активность не учитывала американские интересы", - сказал.

"Нам нужен открытый и честный диалог с Россией по поводу ее амбиций, так чтобы мы знали, как планировать наш собственный (политический - ИФ) курс", - добавил он.

При этом он отметил, что НАТО трезво оценивает опасность, исходящую от России.

"Наши партнеры по НАТО правы, когда опасаются роста активности России. Но это было все сделано в отсутствии американского лидерства",- подчеркнул Р.Тиллерсон.

Он пояснил, что "США отступили от обязательств, которые дали своим партнерам".

"Мы посылали слабые или смешанные сигналы красного цвета, которые стали зелеными", - пояснил Р.Тиллерсон

Кандидат на пост госсекретаря также выразил обеспокоенность сообщениями о влиянии России на выборы в США.

"Сообщения, которые я читал, вызывают обеспокоенность", - сказал он, отвечая на вопрос сенатора Марка Рубио в рамках слушаний.

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