Политика

17:02 11.01.2017

Порошенко дал старт Году Японии в Украине и поблагодарил за позицию Токио по Крыму

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании Года Японии в Украине и во время встречи с послом Японии Шигеки Сумме выразил слова благодарности "стране восходящего солнца" за неизменную и твердую поддержку независимости и территориальной целостности Украины, которую эта страна постоянно демонстрирует.

Как сообщает в среду пресс-служба главы Украинского государства, П.Порошенко также отметил роль Японии в предоставлении помощи Украине в проведении структурных реформ и напомнил о выделении $1,8млрд в течение 2014-2016 годов для поддержки Украинского государства на пути изменений во многих сферах общественной жизни, в частности в реформировании правоохранительных органов и создании новой полиции, внедрении судебной реформы, решении целого ряда экологических программ и других проектах.

Президент подчеркнул, что украинская сторона ценит неизменную позицию Японии касательно непризнания оккупации Российской Федерацией Крыма. "Мы также высоко ценим неизменную позицию японской стороны относительно непризнания оккупации Россией Крыма, а также готовность всесторонне способствовать консолидации усилий международного сообщества для обеспечения полной имплементации Минских договоренностей", - сказал П.Порошенко.

Глава государства также отметил, что, что декларация саммита "Большой семерки" в г.Исэ-Сима в мае 2016г подтвердила безусловную поддержку лидерами ведущих стран мира суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Это очень символично, что Год Японии в Украине будет происходить в двадцать пятую годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами", - сказал президент.

Глава государства выразил убеждение, что это беспрецедентное событие станет важной вехой в украинско-японских двусторонних отношениях, будет способствовать сближению культур и народов, усилит межчеловеческие контакты.

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