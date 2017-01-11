Политика

14:30 11.01.2017

Документы на должность директора департамента люстрации Минюста Украины подали 12 кандидатов

Для участия в конкурсе на должность директора департамента люстрации Министерства юстиции Украины подали документы 12 человек, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Документы на участие в конкурсе подали: Вадим Бондарь, Алиса Дуброва, Татьяна Есик, Любовь Ковалевская, Назар Крупчак, Дмитрий Макаренко, Сергей Нагорный, Анна Самойленко, Александр Татарченко, Александра Чиковани, Наталия Шевченко и Виталий Яровой.

Сам конкурс пройдет с 17 по 19 января и будет состоять из трех этапов: письменного тестирования, решения практической задачи и собеседования.

Минюст для обеспечения максимальной открытости и прозрачности конкурса приглашает представителей общественных организаций и СМИ присоединиться к конкурсу в качестве наблюдателей.

Как сообщалось, 21 ноября 2016 года директор департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко заявила об отставке с должности.

6 декабря Минюст объявил конкурс на замещение этой вакантной должности.

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