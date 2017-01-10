Киев осудил разрушение памятника жителям Гуты Пеняцкой во Львовской области

В Министерстве иностранных дел Украины осудили акт вандализма относительно памятника полякам-жителям в с.Гута Пеняцкая в Бродовском районе Львовской области.

"Осуждаем акты вандализма в местах памяти, считаем их недопустимыми. Очевидная провокация. Продолжается расследование", - написала спикер МИД Украины Марьяна Беца на своей странице в микроблоге Твиттер во вторник.

Как сообщалось, 10 января 2017 года стало известно, что во Львовской области неизвестные вандалы частично разрушили памятник полякам-жителям села Гута Пеняцкая, убитым во время Второй мировой войны.

По предварительной информации правоохранителей, разрушен памятный крест, а плиты с именами погибших жителей разрисованы в цвета украинского государственного флага и красно-черного флага. Также на одной из плит нарисованы нацистские знаки SS.

Как рассказала начальник отдела коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская, пока точно не известно, когда именно произошел акт вандализма, проводятся первоочередные следственные действия, ищут потенциальных свидетелей, поскольку памятник размещен в нескольких километрах от ближайшего населенного пункта.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица считает провокацией акт вандализма в с.Гута.

Село Гута Пеняцкая, население которого составляли поляки, было уничтожено в феврале 1944 году. Среди историков существуют различные версии тех событий. Украинские историки считают, что село уничтожили немецкие войска, в то время, как польские историки считают, что к уничтожению села причастны также подразделение дивизии СС "Галичина".