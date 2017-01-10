Партия Саакашвили в Грузии развалена, заявляет один из ее лидеров

В оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" (ЕНД), основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили, имеются фундаментальные проблемы, заявил один из ее лидеров Гиги Угулава.

"В партии уже нет единства, и она находится на грани развала. Когда в партии люди не здороваются друг с другом, это означает, что имеются фундаментальные проблемы. Более того, партия уже развалена, и каждый из нас ответственен за этот процесс", - сказал Г.Угулава во вторник журналистам.

Вместе с тем он пока не подтвердил, что до 20 января произойдет официальное разделение партии на два самостоятельных субъекта - сторонников М.Саакашвили и сторонников группы лидеров партии, требующих избрания нового председателя ЕНД и отстранения гражданина Украины М.Саакашвили от партийной деятельности в Грузии.

По информации грузинских СМИ, 12 января группа лидеров ЕНД сделает заявление о выходе из партии.

После поражения ЕНД на состоявшихся в октябре прошлого года парламентских выборах неформальный лидер партии М.Саакашвили обвинил в провале группу руководителей и призвал провести в январе съезд, чтобы оставить за собой пост председателя ЕНД и очистить партию от "отщепенцев и предателей".