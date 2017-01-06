Политика

16:35 06.01.2017

Кандидат на пост госсекретаря США Тиллерсон раскрыл активы почти на $500 млн в десятке стран

Бывший глава Exxon Mobil Corp. Рекс Тиллерсон, которого избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить на пост госсекретаря, раскрыл активы стоимостью до $500 млн в Китае, Японии, Германии, на Тайване, в Индии, Бразилии и других странах.

Как пишет The Wall Street Journal, в раскрытых Р.Тиллерсоном документах говорится о вложениях более чем на $300 млн в Exxon, а также на сумму от $50 млн до $200 млн в других активах. Кандидаты на государственные посты в США обычно сообщают сведения о своих финансах в виде широкого диапазона величин.

Если кандидатура 64-летнего Р.Тиллерсона будет утверждена Сенатом, ему предстоит на год отказаться от участия в государственных решениях, затрагивающих интересы Exxon Mobil. Р.Тиллерсон также пообещал выйти из капитала 156 различных компаний в течение 90 дней после утверждения.

Кроме того, будущему госсекретарю, возможно, предстоит отказаться от обсуждения судьбы антироссийских санкций.

Под руководством Р.Тиллерсона Exxon Mobil собрала в России права на разработку десятков миллионов акров месторождений, свидетельствуют направленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США материалы.

Как ожидается, сенатские слушания по кандидатуре Р.Тиллерсона могут начаться уже на следующей неделе.

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