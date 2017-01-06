Политика

15:54 06.01.2017

Глава "Национального фронта" Франции не исключила возможности запуска процесса по выходу страны из ЕС

Лидер французского крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен в случае избрания президентом намерена запустить процедуру выхода страны из ЕС, если Брюссель не отдаст в национальное ведение обеспечение охраны границ, вопросы законотворчества, а также экономической и монетарной политики.

На встрече с зарубежными журналистами в пятницу она сказала: "Я не изменила позицию по процессу, который я инициирую относительно ЕС".

По ее словам, в случае победы на президентских выборах 7 мая она незамедлительно начнет переговоры с ЕС по вопросам восстановления четырех основ суверенитета: территориальной, экономической, монетарной и законодательной.

"Если я смогу добиться их возвращения, тогда посоветую французам остаться в новой Европе, а если нет - посоветую им покинуть ЕС", - отметила она.

ВАЖНОЕ

Керри считает российские хакерские атаки серьезной проблемой и уверен, что Обама правильно на них отреагировал

В АП ответили Пинчуку: Украина не откажется от интеграции с ЕС и НАТО, Крымом торговать не будет

В Белом доме предупреждают Трампа о политических последствиях решения по поводу возможной деятельности России в киберсфере

Американские сенаторы готовят новые санкции против РФ

Говорить о снятии санкций с РФ можно лишь после выполнения Москвой минских договоренностей – Климкин

ПОСЛЕДНЕЕ

Китай может начать проверки компаний США из-за внешнеторговой политики Трампа

Инвесторы пока не начали хеджировать риски на случай избрания Марин Ле Пен президентом Франции

Послы США в зарубежных странах лишатся своих должностей после прихода Трампа

Американские законодатели заслушают руководителей спецслужб по вопросу о хакерских атаках на Демпартию

Трамп предложил кандидатуру юриста Джея Клейтона на пост главы SEC

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/86668/grigorij-r/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА