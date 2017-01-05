Политика

09:41 05.01.2017

Глава ЦРУ обвинил Россию в попытках влиять на выборы в странах Европы

Россия в последние годы пыталась повлиять на политические процессы в Европе, и многие европейские страны обеспокоены возможными попытками Москвы вмешаться в предстоящие в 2017 г. выборы, заявил директор ЦРУ Джон Бреннан, который вскоре покидает свой пост.

"Мы наблюдаем, что Россия предпринимает много шагов, которые подрывают принципы демократии во многих странах. То, что случилось в ходе недавних выборов (приписываемые России кибератаки во время избирательной кампании в США - ИФ), не новость", - сказал Дж.Бреннан в интервью телеканалу Пи-би-эс.

Он убежден, что "Россия предпринимала меры по манипуляции выборами в странах Европы".

"Мы видим, что они используют коррумпированных политиков, собираются финансировать партии и группы, которые отвечают их интересам. Это активное использование и манипуляция политическим процессом", - сказал директор ЦРУ.

Дж.Бреннан подчеркнул, что США не могут не придавать этому значения, так как во многих европейских странах, в частности, в Германии и Франции, в этом году пройдут выборы.

"Должен вам сказать, что имеет место высокий уровень тревоги среди наших европейских партнеров по поводу того, какие тузы Россия прячет под рукавом с целью продвижения своих интересов в рамках избирательного процесса", - сказал директор ЦРУ.

В то же время он выразил надежду, что с приходом новой администрации Д.Трампа российско-американские отношения могут улучшиться.

"Это не означает, что мы не можем найти способа работать вместе. И может быть теперь, с приходом новой администрации, появится возможность это сделать. Надеюсь на это. Но факты говорят о том, что Россия недавно пыталась вмешаться в наш избирательный процесс", - сказал Дж.Бреннан.

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