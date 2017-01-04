СММ ОБСЕ будет расширять зоны своего контроля на всю территорию Донбасса – Курц

Председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц убежден, что СММ ОБСЕ будет и далее выполнять свои функции в рамках действующего мандата, будет расширять зоны своего контроля на всю территорию Донбасса и контролировать в первую очередь прекращение боевых действий.

На брифинге утром в среду в Мариуполе он также отметил необходимость реалистического подхода к возможностям миссии. "Что касается миссии, я прошу вас реалистически подходить к этому вопросу, в ОБСЕ 57 стран-членов и решения принимаются консенсусом", - сказал С.Курц, отвечая на вопрос украинского журналиста о возможности введения в Украину полицейской миссии ОБСЕ.

Он подчеркнул, что ОБСЕ будет делать все, "чтобы миссия действовала как можно более эффективно, вела наблюдение по всей территории Донбасса, и чтобы усилиями миссии было достигнуто полное прекращение огня".

Но только усилий ОБСЕ в отношении миссии недостаточно, отметил председатель организации. "Тут необходимы усилия и там, где принимают решения, в Москве, Киеве и в других странах", - сказал С.Курц.

С.Курц также отметил важность восстановления разрушенной на Донбассе инфраструктуры, однако подчеркнул первоочередность обеспечения прекращения огня с обеих сторон.

"Необходимо и далее вести диалог и переговоры. Но Минские договоренности сегодня единственная база, документ, на основании которого мы должны действовать. И хотя меня не удовлетворяет состояние выполнение этих договоренностей, я должен сказать, что ситуация на момент их подписания была хуже, чем сейчас. И могла быть еще хуже, чем сейчас. Я не удовлетворен нынешним статусом "статус-кво", но при отсутствии другого базового документа мы должны выполнять Минск", - заявил председатель ОБСЕ, отвечая на вопрос о перспективности реализации минских договоренностей.