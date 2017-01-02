Политика

15:21 02.01.2017

Обама выступит с прощальной речью к американцам 10 января

Президент США Барак Обама объявил о намерении обратиться к нации с прощальной речью 10 января, сообщает в понедельник американский телеканал Си-Эн-Эн.

"Я воспринимаю это как возможность поблагодарить всех вас за удивительное время, отметить изменения страны к лучшему за последние восемь лет, а также поделиться мыслями о том, в каком направлении нам нужно следовать далее", - приводит телеканал выдержки из заявления главы государства.

"С 2009 года мы столкнулись со многими сложностями, и они сделали нас только сильнее", - отметил американский президент.

При этом Б.Обама подчеркнул, что его выступление является традицией, которую установил Джордж Вашингтон более 220 лет назад.

Б.Обама официально передаст полномочия 45-му президенту США Дональду Трампу 20 января 2017 года.

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