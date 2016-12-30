Политика

18:38 30.12.2016

Порошенко вручил орден Свободы сенатору Маккейну и орден Ярослава Мудрого – Грэму

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с делегацией Сената США в пятницу в Киеве наградил сенатора Джона Маккейна (John Sidney McCain III, Республиканская партия) орденом Свободы, а сенатора Линдси Грэма (Lindsey Graham, Республиканская партия) – орденом Ярослава Мудрого.

"Президент наградил сенатора Джона Маккейна орденом Свободы и орденом Ярослава Мудрого - сенатора Линдси Грэма за весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства по итогам встречи.

В состав американской делегации также вошла сенатор Эми Клобучар (Amy Jean Klobuchar, Демократическая партия).

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