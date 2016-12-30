Политика

18:25 30.12.2016

Маккейн на следующей неделе организует слушания в Сенате США по российской киберугрозе - СМИ

Председатель комитета Сената США по делам вооруженных сил Джон Маккензи планирует 5 января провести слушания по вопросу о российской киберугрозе, сообщает в пятницу издание Politico.

По его информации, на слушаниях в комитете выступят директор Нацразведки США Джеймс Клаппер, глава Кибернетического командования США Майк Роджерс, замглавы Пентагона по вопросам разведки Марсель Леттре.

Politico отмечает, что слушания состоятся всего спустя три дня после начала работа Конгресса нового созыва.

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