Полторак утвердил указания по антикоррупционной политике в Минобороны на 2017 год

Министр обороны Украины Степан Полторак в пятницу, 30 декабря утвердил "Организационно-методические указания по вопросам реализации государственной антикоррупционной политики в деятельности Министерства обороны Украины и ВСУ на 2017 год".

Как сообщается на официальном сайте Минобороны, документ разработан на основании сотрудничества с международными неправительственными организациями Transparency international, "Transparency Intеrnational Украина" и акта проверки Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Целью издания организационно-методических указаний является приведение к системности организации антикоррупционной деятельности в Министерстве обороны Украины и Вооруженных Силах Украины согласно действующим нормативно-правовым актам. Выполнение требований ведомственного акта позволит ввести действенные механизмы предотвращения и выявления коррупции и негативных последствий, улучшить выполнение заданий в органах военного управления и войсках", - информируют в ведомстве.