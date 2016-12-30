Тука считает неприемлемыми предложения Пинчука об отказе от оккупированных Крыма и Донбасса

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает неприемлемыми предложения украинского бизнесмена и филантропа Виктора Пинчука, изложенные в его статье в газете The Wall Street Journal, о том, что Украине следует отказаться от оккупированных территорий и вступления в ЕС и НАТО.

"…Увидев тезисы статьи Виктора Пинчука: "Украине стоит отказаться от Крыма, вступлению в НАТО, в ЕС". Меня удивляют такие тезисы… Господа стратеги! А кто вам сказал, что Россия остановится на территориях Крыма и части Донбасса?... По моему мнению, Украине стоит отказаться от Пинчука. И такой "компромисс" будет не такой уже и болезненный", - написал Г.Тука на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Как сообщалось, в статье для The Wall Street Journal В.Пинчук предложил властям и гражданам Украины пойти на ряд "болезненных компромиссов" ради завершения конфликта с РФ.

Среди озвученных им инициатив, в частности, временное исключение Украиной из заявленных целей членства страны в ЕС, отказаться от намерения вступить в НАТО в кратко- и среднесрочной перспективе и согласиться на нейтралитет.

Также он настаивает на позиции, что "Крым не должен стать помехой на пути решения, которое положит конец войне на востоке на справедливой основе" при одновременном сохранении позиции, что Крым – это часть Украины, и он должен быть возвращен.

Кроме этого, В.Пинчук предложил Украине согласиться на проведение местных выборов в отдельных районах Донбасса до полного возвращения под свой контроль над этой территорией с целью "продемонстрировать свою приверженность мирному объединению".

Еще одним предложением бизнесмена является согласие Украины на постепенное снятие санкций с России.