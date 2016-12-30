Трампу будет не о чем говорить с Порошенко, считает Сергей Тарута

Внефракционный народный депутат Сергей Тарута считает, что будущему президенту США Дональду Трампу не будет о чем говорить с его украинским коллегой Петром Порошенко.

"Трамп – будущий президент самой влиятельной страны мира, которая является образцом демократии и свободомыслия. Порошенко вместо того, чтобы строить свободную, демократическую Украину, узурпирует власть и давит на СМИ, чтоб те создавали для людей "виртуальный мир", в котором якобы проводятся реформы и идет борьба с коррупцией. Происходит это на фоне постоянного грабежа государства, достигшего колоссальных масштабов. И в новой администрации Трампа об этом прекрасно знают. Порошенко, показавший себя как недальновидный политик, ему не ровня. Им просто не будет о чем говорить", - сказал С.Тарута агентству "Интерфакс-Украина".

По словам парламентария, во многом благодаря президенту в Украине провалились заявленные реформы судебной системы, Национального банка и других структур. "О чем можно говорить с Порошенко, если он закрывает глаза на то, что назначенное им руководство НБУ во главе с Валерией Гонтаревой причастно к отмыванию более 1 млрд евро из национальной банковской системы Украины, которая получает финансовую помощь от МВФ и ЕС. Если он не замечает того, что Национальный банк превратился в "черную дыру", истощающую бюджет страны", – добавил депутат.

Ранее заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заявил, что в феврале 2017 года готовится визит президента Украины в США.

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