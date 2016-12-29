Политика

16:42 29.12.2016

Парубий заявляет о существования плана дестабилизации работы Рады

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет о существовании сценария дестабилизации работы парламента с целью дестабилизации ситуации во всей Украине, сообщает пресс-служба аппарата украинского парламента в четверг.

Поздравляя сотрудников аппарата Верховной Рады с наступающими праздниками, спикер отметил, что есть "сценарий дестабилизировать работу украинского парламента, потому что, по мнению его авторов, кризис в государстве должен начинаться в парламенте". "И в этом году мы чувствовали атаки на украинский парламент", - сказал А.Парубий.

"Уходящий год был чрезвычайно тяжелым годом для нашего государства, как и последние годы. Но этот - во многом был переломным и ключевым для Верховной Рады. Мы - парламент воюющего государства, и война, которая ведется против нас, происходит не только на фронте, где наши ребята защищают мир и спокойствие нашей страны. Я убежден, что мы должны равняться на них и, работая, поддержать воинов… В настоящее время мы также демонстрируем способность побеждать, в том числе - на своих рабочих местах своим трудом, как и наши воины на передовой", - подчеркнул спикер.

А.Парубий напомнил, что с начала нынешнего года Верховная Рада приняла в целом 224 закона, в том числе более 100 - осенью.

"Мы обречены проводить реформирование всей страны, и в этой ситуации важно, чтобы общество видело работающий парламент. Реформы осуществлялись во многих сферах: в судебной, в сфере декоммунизации, в сфере борьбы с коррупцией, инфраструктуры, дерегуляции, энергетики. И все это является инвестицией в то, чтобы мы и наши дети жили в лучшем государстве", - сказал спикер.

А.Парубий поблагодарил сотрудников аппарата "за победоносный труд, за ощущение обязанности, за ощущение своей ответственности перед страной".

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