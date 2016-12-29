Изменения в системе исполнительного производства были одними из важнейших в сфере правосудия в 2016г – мнение

Одними из важнейших документов, принятых Верховной Радой и подписанных президентом в 2016 году, были законы "Об исполнительном производстве" и "Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов", считает член правления Ассоциации юристов Украины (АЮУ), старший партнер адвокатского объединения Ario Юлиан Хорунжий.

"Эти два документа заложили основу реформы системы исполнения судебных решений - сферы, в которой накопился критический объем проблем и который критически влияет на инвестиционный климат в Украине. Главное достижение - оптимизации работы Государственной исполнительной службы и введение в стране института и профессии частных исполнителей", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Как отметил Ю.Хорунжий, идея реформы системы исполнения судебных решений вызревала и обсуждалась давно.

По его словам, Государственная исполнительная служба многие годы была удобной кормушкой для руководства государства, ежегодно генерируя сотни миллионов долларов наличными, в том числе и за невыполнение судебных решений. Поэтому до 2014 года было бесполезно надеяться на реформу этой системы. Затем появился шанс, и силы прогрессивной юридической и экспертной среды были брошены на изменение правил игры в сторону справедливости.

"Хотя признаюсь: еще два года назад, в 2014-м, абсолютное большинство приобщенных к процессу разработки реформы не верило, что эта работа будет хоть сколь-нибудь успешной", - сказал он.

Как сказал Ю.Хорунжий, реформа исполнительного производства наталкивалась на постоянное сопротивление.

"Ключевые лица, от позиции и решений которых зависел прогресс реформы, продолжали систематически убеждать общественность, что реформа несвоевременна. Даже была аргументация, почему именно "несвоевременна". Так, в комитете Верховной Рады по правовой политике (предыдущего созыва) в ответ на просьбу АЮУ приступить к разработке реформы заявили: идея хорошая, но "может привести к неконтролируемым злоупотреблениям". Напрашивался вывод, что некоторым у власти очень удобны были "контролируемые злоупотребления", поэтому реформа тормозилась", - сказал Ю.Хорунжий.

Юрист отметил, что после последних парламентских выборов "реформа вышла на общегосударственный уровень". Ее поддержали МВФ и Всемирный банк, ставшие катализатором принятия реформы системы исполнения судебных решений.

"МВФ и Всемирный банк поддержали реформу не только словом, но и делом. Реализация реформы стала одним из условий предоставления Украине финансовой поддержки со стороны МВФ и ВБ. Данную реформу можно считать эталоном GR (Government Relations) и законотворческой работы. Уже во время первого голосования было понятно, что реформа непростая, поэтому должна пройти всю законодательную процедуру в соответствии с регламентом - с первым и вторым чтением", - сказал он.

Ю.Хорунжий напомнил, что между первым и вторым чтением законопроектов в комитете по правовой политике была создана рабочая группа, которая занялась доработкой этой реформы.

"Больше всего критики в адрес законов и их авторов лилось из тех депутатских фракций, которые, начиная с 2008 года, сами пытались быть инициаторами аналогичных проектов, однако по разным причинам так и не смогли их ни принять, ни реализовать", - сказал он.

Юрист также отметил, что некоторые положения проголосованного в конце декабря законопроекта "О Высшем совете правосудия" в той редакции (о деятельности частных исполнителей), на которой настаивали представители Министерства юстиции, могли бы "перечеркнуть саму суть реформы".

"Чиновники предлагали существенно ограничить возможность частных исполнителей взимать средства в рамках исполнительных производств - до 6 млн грн в течение первого года деятельности и 20 млн грн - в течение трех лет работы частного исполнителя. Но после продолжительных переговоров с депутатским корпусом, чиновниками и экспертами удалось убедить все стороны в недопустимости таких ограничений. Барьеры остались, однако они работают на развитие новой для Украины профессии, а не рубят "под корень" саму реформу", - подчеркнул член правления АЮУ.

Как сообщалось, Верховная Рада 2 июня ввела институт частных исполнителей судебных решений. За соответствующий закон №2506-а "Об органах и лицах, которые осуществляют принудительное исполнение судебных решений и решений других органов". Закон предусматривает введение в судебной системе Украины института частных исполнителей.