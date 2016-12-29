"Батькивщина" оспорила в КС все решения НКРЭКУ, в т.ч. по тарифам

Фракция «Батькивщина» подала в Конституционный суд Украины представление о признании неконституционными всех решений Национальной комиссии в сферах регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в том числе и по увеличению тарифов на тепло и горячую воду, сообщает сайт партии.

«Мы надеемся, что Конституционный суд рассмотрит и определит, что сегодня НКРЭКУ действует неправомерно и что все решения, которые принимала комиссия, являются абсолютно незаконными», - передает сайт словам лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко.

Как отмечается в сообщении, свои подписи под представлением поставили народные депутаты из "Батькивщины", других фракций и внефракционные парламентарии.