Противодействие российской агрессии останется приоритетом внешней политики Украины
Приоритетом внешней политики Украины на 2017 год останется противодействие российской агрессии, сообщила глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко.
«В 2016 году не удалось восстановить контроль над участком украинско-российской границы на востоке Украины, также, к сожалению, в рамках "нормандского формата", Минского процесса мы не увидели конкретных подвижек, обстрелы продолжаются. Поэтому ситуация на востоке Украины и те процессы, которые происходят, останутся важными в 2017 году», - сказала она на пресс-конференции в четверг в Киеве.
А.Гопко также отметила важность парламентского контроля над сектором безопасности и обороны Украины. «Мы должны законодательно это прописать. Должны быть отчеты министра обороны в парламенте, хотя бы дважды в год», - подчеркнула она.
По ее мнению, также крайне необходим в 2017 году закон о дипломатической службе, по которому сейчас проходят консультации разного уровня. Также парламентарий ожидает рад кадровых изменений в ключевых посольствах.
Кроме того, А.Гопко ожидает визитов в Украину Папы Римского Франциска, новоназначенного государственного секретаря США.
Она также отметила успех в экономической плоскости внешней политики, в частности подписание соглашения о Зоне свободной торговли с Канадой, постройка Госпредприятием «Антонов» самолета Ан-132 для Саудовской Аравии, коммерческий рейс из Праги (Чехия) в Перт (Австралия), совершенный впервые украинским транспортным самолетом «Мрия», а также ряд визитов высокопоставленных лиц украинского государства в страны Азии и Африки для налаживания торговли.
Вместе с тем А.Гопко подчеркнула отсутствие стратегического видения экономического развития государства. «Если бы четко было определено, какая у нас экономика, на какой стратегической сфере мы делаем акцент соответственно мы бы понимали какие наши национальные интересы и дипломаты имели бы ориентиры в своей деятельности», - отметила парламентарий.