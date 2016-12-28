Кабмин Украины разрешил Минобороны самостоятельно определять необходимые продукты питания и закупать их – Полторак

Правительство Украины одобрило постановление, касающееся вопросов закупок продуктов питания Министерством обороны, сообщает глава украинского оборонного ведомства Степан Полторак.

"Теперь закупки продуктов питания будут проводиться согласно утвержденному оборонным ведомством каталогу продуктов", - написал С.Полторак в среду вечером в своей странице в "Фейсбук".

По словам министра обороны, каталог продуктов питания предназначен для формирования суточного меню с учетом таких критериев как энергозатраты лиц, которые питаются, и цены на продукты питания.

"Это позволит Министерству обороны определять потребность и закупать продукты питания в пределах бюджетных средств", - разъяснил С.Полторак.

Вместе с тем, внештатный советник президента Украины Петра Порошенко, волонтер Юрий Бирюков в своей странице в Фейсбук уточнил, что на заседании Кабмина в среду было принято постановление под названием "Некоторые вопросы закупки продуктов питания Министерством обороны".

"Звучит как-то... тускло. А на самом деле – это фундаментальная реформа системы питания военнослужащих, первая институциональная реформа за 10 лет! Министерство обороны Украины теперь имеет право самостоятельно закупать продукты, пользоваться каталогом продуктов (348 позиций, на секундочку), самостоятельно вносить изменения в этот каталог и самостоятельно определять какие воинские части будут питаться с помощью фирм-аутсорсеров, а какие - с помощью штатных поваров", - написал Ю.Бирюков..

По его словам, благодаря данному постановлению правительства "олигополия четырех фирм-кормильцев теперь не стоит уже монолитным препятствием на пути". Внештатный советник главы Украинского государства отметил, что 4 компании "из года в год" осваивали в рамках договоров о поставках продовольствия в ВСУ сумму в 3,2 млрд грн.

"Мы не пробили бы эту стену, если бы не четкая и постоянная поддержка вопроса реформирования системы питания со стороны Петра Порошенко и Степана Полторака. Четкая точка… С апреля 2017 года начинается плановый и спокойный перевод ВСУ на новую систему питания. На новые нормы. На новые подходы. На новые продукты", - анонсировал Ю.Бирюков.