В Раду проходят 7 партий, у Порошенко и Тимошенко схожий президентский рейтинг - опрос

Партии "Батькивщина", "Блок Петра Порошенко", Радикальная партия Олега Ляшко, "Самопомич", "Оппозиционный блок", "За жизнь" и "Гражданская позиция" прошли бы в Верховную Раду в случае проведения досрочных парламентских выборов в ближайшее воскресенье.

Согласно результатам социологического опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 16-20 декабря 2016 года, инициативу досрочного прекращения полномочий Верховной Рады и проведения внеочередных выборов поддерживают 46% респондентов. 36,6% опрошенных высказались против этого.

В случае досрочных парламентских выборов в них намерены принять участие 63% опрошенных.

Если такие выборы состоялись бы в ближайшее воскресенье, в парламент прошли бы семь партий. Те респонденты, которые готовы участвовать в выборах поддержали бы партию "Батькивщина" (11%), партию "Блок Петра Порошенко" (9,9%), "Оппозиционный блок" (9%), Радикальную партию Олега Ляшко (7,8%), объединение "Самопомич" (7,6%), партию "За жизнь" (5,7%), партию "Гражданская позиция" (5,4%).

Досрочное прекращение полномочий президента и проведение внеочередных президентских выборов поддерживают 47% украинцев, не поддерживают 37,9%. В голосовании на внеочередных президентских выборах готовы принять участие 65% респондентов.

Если бы такие выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали бы 11,9%, за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко 11,1%, за лидера парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко 8,4%.

Согласно результатам опроса, 61,8% опрошенных считают, что Украине нужны новые политические лидеры, 27,5% считают, что вполне достаточно имеющихся.

В качестве новых политических лидеров респонденты, имея возможность назвать до пяти фамилий, указали внефракционных народных депутатов Надежду Савченко (11,4%) и Евгения Мураева (7,9%), экс-главу Одесской областной государственной администрации, экс-президента Грузии Михэила Саакашвили (10,8%), лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича (7,1%), лидера Радикальной партии Олега Ляшко (6,3%), главу антикоррупционного парламентского комитета Егора Соболева (5,6%), лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко (5%).

В ходе опроса проведенного во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, было опрошено 2 тыс 18 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

В настоящее время в Верховной Раде представлены шесть партий: БПП, "Народный фронт", "Оппозиционный блок", "Самопомич", "Батькивщина", Радикальная партия Олега Ляшко.