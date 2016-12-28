Политика

10:47 28.12.2016

Политика США в отношении НАТО при Трампе не изменится, убеждал политиков Эстонии сенатор Маккейн

Сенатор Джон Маккейн заявил, что возможное назначение Рекса Тиллерсона (Rex Tillerson) госсекретарем США не представляет угрозы для государств Балтии, несмотря на его "тесные связи" с президентом России.

"Я немного озабочен в отношении Тиллерсона, так как он много занимался бизнесом с Россией, будучи главой Exxon Mobil, но, я считаю, нужно дать ему возможность для разъяснения", - заявил в эфире эстонского телевидения Д.Маккейн, прибывший в Таллин с двухдневным визитом во главе делегации сената США.

Сенатор выразил удовлетворение по поводу возможного назначения генерала Джеймса Матисса (James Mattis) министром обороны США. "Он великолепный человек, который очень хорошо знает здешний регион" - пояснил Дж.Маккейн.

Он отметил, что избранный президента США Дональд Трамп сделал "некоторые противоречивые высказывания", но в отношении НАТО он придерживается позиции, что альянс и его члены должны больше вкладывать в оборону или же выполняли критерий в 2% от валового внутреннего продукта.

"Избранный президент сказал, что мы должны наращивать свои вооруженные силы, что мы должны вкладывать в оборону больше денег. Он недавно сказал, что поддерживает НАТО", - сказал сенатор.

Дж.Маккейн заявил, что гордится тем, что внесен в список "нежелательных лиц" в России, и повторил свои критические высказывания в адрес политики президента РФ Владимира Путина: "Я верю, что каждый достопочтенный член сената США рассматривает Владимира Путина как угрозу, видит Владимира Путина таким, какой он есть..."

Делегацию сената США, в которую, кроме Дж.Маккейна, входят также Линдси Грэм (Lindsey Graham) и Эми Клобучар (Amy Klobuchar), приняли президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas), министр обороны Маргус Цахкна (Margus Tsahkna).

Стороны обсудили региональную безопасность, двустороннее сотрудничество Эстонии и США и сотрудничество в рамках НАТО.

Командующий Силами обороны генерал-лейтенант Рихо Террас (Riho Terras) вручил Дж.Маккейну орден Сил обороны "Крест за заслуги" "в знак признания заслуг сенатора по обеспечению безопасности Эстонии".

Делегация сената США также посетит Латвию, Литву, Украину, Грузию и Черногорию.

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