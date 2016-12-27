Решение КС Украины по положениям закона "О судоустройстве и статусе судей" не помешает проведению судебной реформы, считают в АПУ

Каким бы ни было решение Конституционного суда Украины относительно конституционности отдельных положений закона "О судоустройстве и статусе судей", оно не помешает проведению судебной реформы в Украине, считает заместитель главы администрации президента Украины и координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов.

"Думаю, что вероятность очень небольшая (что КС признаёт неконституционными отдельные положения закона - ИФ)... Верховный суд жалуется в основном на то, что судьи Верховного суда не были автоматически переведены в новый Верховный суд... Думаю, что такое решение вряд ли сейчас будет воспринято и законодательным органом, и обществом... Не уверен, что у этого представления есть достаточные правовые основания", - сказал А.Филатов журналистам во вторник в Киеве, отвечая на вопрос о том, будет ли приостановлена судебная реформа, если КС признаёт неконституционными отдельные нормы закона.

При этом он добавил: "Посмотрим, как Конституционный суд решит... Но я думаю, что как бы Конституционный суд не решил, это никак существенно не повлияет на ход тех преобразований, которые происходят".

Как сообщалось, 30 июня 2016г в Украине официально опубликован принятый ранее и подписанный главой государства закон "О внесении изменения в Конституцию Украины (относительно правосудия)". Соответствующий закон №1401-VIII опубликован в парламентской газете "Голос Украины" №118, датированной средой, 29 июня 2016 года, которую агентство "Интерфакс-Украина" получило в распоряжение в четверг, 30 июня.

Согласно Заключительным и переходным положениям этого документа, изменения в Конституцию относительно правосудия вступают в силу через три месяца со дня, следующего за днем публикации соответствующего закона, т. е. с 30 июня 2016 г. В то же время положение, которое касается признания Украиной юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), вступает в силу через три года.

Кроме этого, 13 июля 2016г президент Украины Петр Порошенко подписал принятую парламентом ранее новую редакцию "О судоустройстве и статусе судей", который позволит реализовать положения принятых парламентом изменений в Конституцию государства в части правосудия в случае его подписания главой государства.

Согласно этому закону, Верховный суд будет осуществлять правосудие, как суд кассационной инстанции, а в случаях, определенных процессуальным законом, - как суд первой или апелляционной инстанции. В Верховный суд входит не более 200 судей, а в его составе действуют Большая палата Верховного суда, кассационные административный, хозяйственный, уголовный, гражданский суды. В каждом кассационном суде создаются судебные палаты по рассмотрению отдельных категорий дел с учетом специализации судов.

Большая палата является постоянно действующим коллегиальным органом Верховного суда, в состав которого входит 21 судья.

Закон предусматривает создание общественного совета добропорядочности в составе 20 членов, который будет содействовать Высшей квалификационной комиссии судей в установлении соответствия судьи или кандидата на эту должность критериям профессиональной этики и добропорядочности для целей квалификационного оценивания.

Закон вступает в силу одновременно с законом о внесении изменений в Конституцию относительно правосудия. В течение шести месяцев после вступления его в силу формируется Верховный суд, а в течение 12 месяцев Высшие спецсуды – по вопросам интеллектуальной собственности и антикоррупционный.

27 октября КС в режиме письменного слушания начал рассмотрение дела по конституционному представлению Верховного суда Украины относительно конституционности положений ч.ч.3, 10 ст.133 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" в редакции закона Украины "Об обеспечении права на справедливый суд".