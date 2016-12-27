Глава Еврокомиссии призывает Google и Facebook к борьбе с дезинформацией

Крупные социальные сети, такие как Facebook, и другие интернет-гиганты, включая Google, должны последовательно бороться с фейковыми новостями и дезинформацией, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью медиагруппе Funke.

Ж.-К.Юнкер напомнил, что соцсети брали на себя обязательство разработать меры, которые помешают распространению фейковых сообщений, например, во время предвыборных кампаний. "Мы проверим, как это может быть реализовано", - сказал глава Еврокомиссии.

Между тем председатель Бундестага Норберт Ламмерт заявил ранее газете Neue Osnabrucker Zeitung, что механизмов, уже введенных Facebook, не хватает для фильтрации дезинформации. Он напомнил, с каким трудом главе правового комитета бундестага Ренате Кюнаст удалось добиться, чтобы Facebook удалила ложные сообщения о ней, передает Deutsche Welle.

"На примере этого случая становится понятно, насколько беспомощным оказывается рядовой, никому не известный пользователь", - отметил Н.Ламмерт.

Правящие партии Германии активно обсуждают, каким образом можно на законодательном уровне обязать социальные сети и другие подобные интернет-концерны создать специальные подразделения по защите прав пользователей и установить более жесткие сроки удаления лженовостей. Кроме того, блок ХДС/ХСС планирует ввести ответственность за распространение дезинформации, направленной на дестабилизацию обстановки в стране.

Помимо этого, министерство внутренних дел ФРГ, по данным СМИ, хочет создать центр по борьбе с фейковыми новостями.

В 2017 году во многих странах Европы, включая Германию и Францию, пройдут выборы, и европейские власти опасаются бурного роста объемов дезинформации и ее дестабилизирующего влияния на политическую обстановку в регионе.