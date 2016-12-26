Политика

20:52 26.12.2016

Суд отказался вернуть мандат депутата Харьковского горсовета соратнику Медведчука

Дзержинский райсуд Харькова отказал в удовлетворении иска экс-депутата Харьковского горсовета Андрея Лесика, требовавшего отменить решение о досрочном прекращении его депутатских полномочий.

"По итогам судебного рассмотрения дела, Дзержинский районный суд принял решение отказать Андрею Лесику в удовлетворении исковых требований в полном объеме", - сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Как сообщалось, 17 мая 2016г. Харьковский горсовет досрочно прекратил полномочия депутата Андрея Лесика, избранного по спискам партии "Видродження". "За" проголосовали 63 человека, 1 – "против". Вечером в тот же день А.Лесик на своей странице в Facebook сообщил, что обжаловал решение горсовета в суде.

Харьковский окружной административный суд не принял исковое заявление к рассмотрению, поскольку этот вопрос не был связан с избирательным процессом. После чего А.Лесик подал иск в Дзержинский райсуд Харькова с требованием отменить решение Харьковского городского совета о досрочном лишении его депутатских полномочий.

А.Лесик избирался депутатом Харьковского горсовета 6 созыва от партии "Трудовая Украина" и 7 созыва от партии "Видродження". Является членом организации "Украинский выбор", возглавляемой Виктором Медведчуком. Неоднократно выступал с пророссийскими заявлениями на сессиях горсовета, в частности, предлагал восстанавливать экономические связи с Россией, и выступал против открытия в Харькове мемориала воинам, погибшим в АТО. Г.Кернес резко раскритиковал эту позицию.

9 мая 2016г. во время официальной церемонии возложения цветов на Мемориале славы в Харькове произошел ряд стычек из-за георгиевских ленточек. В частности, когда цветы к монументу Родины-матери возлагал А.Лесик, началась потасовка из-за георгиевской ленточки у него на одежде.

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