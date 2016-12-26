Черныш против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступает против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе, потому что это может привести к отключениям электроэнергии на подконтрольной территории Украины.

"Если вы хотите, чтобы страна прошла осенне-зимний период без отключения света по всей территории Украины, то необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе мы будем иметь проблему по всей стране", - сказал министр в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя идею запрета на провоз товаров через линию соприкосновения.

По его словам, с неподконтрольных территорий поставляется 9-9,2 млн тонн угля в год, потому что теплоэлектроцентрали строились для работы с определенным типом угля – антрацитом, который есть в основном на неподконтрольных территориях. При этом такой угль добывается на шахтах, которые принадлежат украинским компаниям и сжигается на украинских же предприятиях.

Министр не считает, что такой запрет сможет поспособствовать процессу освобождения заложников.

Полный текст эксклюзивного интервью В.Черныша будет обнародован в открытом доступе на главной странице сайта "Интерфакс-Украина".