Политика

15:11 26.12.2016

Черныш против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступает против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе, потому что это может привести к отключениям электроэнергии на подконтрольной территории Украины.

"Если вы хотите, чтобы страна прошла осенне-зимний период без отключения света по всей территории Украины, то необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе мы будем иметь проблему по всей стране", - сказал министр в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя идею запрета на провоз товаров через линию соприкосновения.

По его словам, с неподконтрольных территорий поставляется 9-9,2 млн тонн угля в год, потому что теплоэлектроцентрали строились для работы с определенным типом угля – антрацитом, который есть в основном на неподконтрольных территориях. При этом такой угль добывается на шахтах, которые принадлежат украинским компаниям и сжигается на украинских же предприятиях.

Министр не считает, что такой запрет сможет поспособствовать процессу освобождения заложников.

Полный текст эксклюзивного интервью В.Черныша будет обнародован в открытом доступе на главной странице сайта "Интерфакс-Украина".

ВАЖНОЕ

Лутковская и Москалькова встречаются с тремя узниками Симферопольского СИЗО

Почетный консул Израиля: Мы будем работать, чтобы голосование в ООН не сказалось на соглашениях с Украиной

Геращенко: Мы счастливы освобождению каждого человека

Урегулирование израильско-палестинского конфликта должно происходить мирным путем

Бюджет США на 2017 г. по обороне включает $350 млн помощи Украине в секторе безопасности

ПОСЛЕДНЕЕ

Отношения с Израилем улучшатся, если МИД Украины не будет вести себя, как "слон в посудной лавке"

Израиль намерен принять ответные меры против ООН из-за резолюции о поселенческой деятельности

Обама считает, что победил бы на выборах в этом году, если бы мог баллотироваться

ООН и МККК предусмотрели $274 млн в 2017г. на проекты на неподконтрольной территории Донбасса и вблизи линии соприкосновения - Черныш

МИД Украины вызвало израильского посла для разъяснения ситуации с голосованием в ООН

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Кобра - 2. Антитеррор
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА