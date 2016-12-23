В Раде закончилось последнее в 2016г пленарное заседание

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид закрыла пленарное заседание парламента в 2016 году, на следующее заседание народные депутаты соберутся 17 января 2017 года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в конце рабочего дня в пятницу в сессионном зале осталось около 20 парламентариев.

Согласно календарному плану сессии, следующую неделю с 26 по 30 декабря 2016 года народные депутаты проводят встречи в округах с избирателями, а две первые недели января – в комитетах и фракциях.

Следующая пленарная неделя состоится с 17 по 20 января 2017 года.