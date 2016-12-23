Политика

14:35 23.12.2016

В Раде закончилось последнее в 2016г пленарное заседание

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид закрыла пленарное заседание парламента в 2016 году, на следующее заседание народные депутаты соберутся 17 января 2017 года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в конце рабочего дня в пятницу в сессионном зале осталось около 20 парламентариев.

Согласно календарному плану сессии, следующую неделю с 26 по 30 декабря 2016 года народные депутаты проводят встречи в округах с избирателями, а две первые недели января – в комитетах и фракциях.

Следующая пленарная неделя состоится с 17 по 20 января 2017 года.

ВАЖНОЕ

В Раде подрались нардепы Головко и Кишкарь

Нардеп Мищенко вышел из состава фракции БПП

Европейский Совет на уровне министров утвердит механизм приостановления безвиза с Украиной в ближайшие недели

Порошенко и Меркель подчеркивают важность прекращения огня на Донбассе

Рада одобрила закон об амнистии в 2016 году, предусматривающий амнистию участников АТО, с предложениями президента

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нормандский формат" недостаточно эффективен, но отказ от него приведет к ухудшению ситуации - Путин

Тимошенко и "Батькивщина" лидируют в электоральных симпатиях украинцев – опрос "Рейтинга"

Гройсман призывает нардепов рассмотреть законопроект в спецконфискации в первые пленарные дни января

Усы помешали Джону Болтону стать госсекретарем США при Трампе - СМИ

Трамп выдвинул кандидатуру Шона Спайсера на должность пресс-секретаря Белого дома

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/23879/moya-lyubimaya-vedma/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
вакансии в киеве
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА