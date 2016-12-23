В Раде подрались нардепы Головко и Кишкарь

Между внефракционным народным Михаилом Головко и народным депутатом из фракции "Блок Петра Порошенко" Павлом Кишкарем произошла потасовка на пленарном заседании Верховной Рады Украины в пятницу.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ходе выступления с парламентской трибуны депутат М.Головко затронул вопрос компании ПАО "Укргазвыдобування". В частности он говорил о том, что эта компания должна быть напрямую подчинена Кабинету министров Украины.

В ходе его выступления П.Кишкарь несколько раз высказывал возмущение и называл враньем некоторые данные, озвученные коллегой с трибуны Рады.

После завершения выступления М.Головко, между ним и П.Кишкарем произошла словесная перепалка, которая перешла в потасовку.

Однако коллеги разняли парламентариев.