Нардеп Мищенко вышел из состава фракции БПП

Народный депутат Сергей Мищенко вышел из состава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее объявление сделала заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид на пленарном заседании в пятницу.

Таким образом, состав фракции БПП насчитывает 142 депутата.

С.Мищенко вошел в состав фракции БПП 12 апреля 2016 года, в парламент избран по мажоритарному округу № 98 (Киевская область).