Нардеп Мищенко вышел из состава фракции БПП
Народный депутат Сергей Мищенко вышел из состава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Украины.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее объявление сделала заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид на пленарном заседании в пятницу.
Таким образом, состав фракции БПП насчитывает 142 депутата.
С.Мищенко вошел в состав фракции БПП 12 апреля 2016 года, в парламент избран по мажоритарному округу № 98 (Киевская область).