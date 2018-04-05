Законопроект о совершенствовании правовой охраны изобретений и полезных моделей будет противодействовать недобросовестным патентообладателям – мнение

Инициатива Кабинета министров Украины по совершенствованию правовой охраны изобретений и полезных моделей (законопроект №7538) даст возможность бороться с недобросовестными фармпроизводителями, которые патентируют препараты, не соответствующие условиям патентоспособности.

Такое мнение агентству "Интерфакс-Украина" высказал юрист компании Organosyn Ltd. Станислав Пидкович.

Он, в частности, отметил, что действующий в Украине институт декларационного патента позволяет получать патент на лекарственные средства, которые не всегда соответствуют условиям патентоспособности – промышленной пригодности, изобретательскому уровню или новизне.

"Можно без особых усилий, своевременно оплатив все предусмотренные законодательством сборы и правильно подготовив все заявки, получить патент на любой "велосипед", тем самым создать проблемы для их производителей", - сказал С.Пидкович

По его словам, указанный законопроект устраняет возможность получения патента на полезную модель для фармацевтических препаратов, в рамках получения которого не проводилась специализированная экспертиза.

Как сообщил С.Пидкович, в настоящее время на фармрынке страны действуют компании, имеющие подобные патенты, что создает определенные препятствия для других производителей лексредств. В частности, они могут без каких-либо судебных процедур, в административном порядке внести в Таможенный реестр объектов права интеллектуальной собственности ведомости о препарате другой компании, который, по их мнению, нарушает патент.

"Каждая поставка такого препарата может без каких-либо действий со стороны заявителя задерживаться на таможне до 10 рабочих дней", - уточнил юрист и добавил, что в случае ходатайства владельца такого патента препараты могут быть задержаны на таможне еще на 10 рабочих дней.

Как отметил юрист, параллельно владельцы патента обычно подают в суд иск о нарушении патентного права вместе с заявлением о его обеспечении иска путем запрета ввоза препарата на время рассмотрения дела судом. Удовлетворение такого заявления приводит к фактическому запрету реализации лексредства в стране до момента вынесения судебного решения. При этом после подачи судебного иска владелец патента также направляет соответствующую информацию участникам фармрынка с предупреждением, что тот или иной препарат компании-ответчика нарушает права владельца патента. Это оказывает определенное влияние на участников рынка, несмотря на то, есть ли запрет на реализацию такого препарата или нет.

Приоритетности в решении данной проблемы, по мнению юриста, придает также круг лиц, используемых лазейки в существующем законодательстве:

"Сегодня только одна компания - Movi Health - имеет почти полтора десятка патентов, большинство из которых не соответствует даже такому критерию патентоспособности, как новизна. Президентом правления этой компании (а также изобретателем по некоторым из ее патентов) является Игорь Кицкай - бывший генеральный директор и совладелец обанкротившегося фармацевтического дистрибьютора "ВВС-Лтд.", по сообщениям СМИ, задолжавшего более 1 млрд. грн почти 70 кредиторов, среди которых - фармкомпании "Артериум", GlaxoSmithKline, Actavis, "Дарница", государственный банк и многие другие", – утверждает юрист.

По мнению С.Пидковича, точечно бороться с такими явлениями почти невозможно, в частности, из-за длительности судебных процессов.

"Без сомнения, мы поддерживаем законопроект №7538, поскольку он снимает эту проблему по лекарственным средствам, столь актуальной в настоящее время", - сказал он.

В компании Organosyn Ltd. рассчитывают, что документ может быть вынесен на рассмотрение парламента и принят до конца 2018 года.

Как сообщалось, 1 февраля 2018 года в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты №7538 об усовершенствовании правовой охраны изобретений и полезных моделей и №7539 относительно урегулирования вопросов авторского права и смежных прав.

Фармкомпания Organosyn Ltd является членом Ассоциации индийских фармацевтических производителей (Indian Pharmaceutical Manufacturer’s Association, IPMA).