Минздрав уволил ректора НМУ им. Богомольца Амосову

Министерство здравоохранения Украины отдало распоряжение уволить ректора Национального медицинского университета им. А. Богомольца Екатерину Амосову.

Соответствующий приказ Минздрава, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", был подписан госсекретарем А.Янчуком 30 марта.

Е.Амосова в понедельник утром в ходе брифинга подписала соответствующие документы относительно того, что она ознакомлена с приказом.

Как уточнила Е. Амосова, приказ о ее увольнении был получен университетом в пятницу вечером.