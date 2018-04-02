Медицина

13:25 02.04.2018

Минздрав уволил ректора НМУ им. Богомольца Амосову

Минздрав уволил ректора НМУ им. Богомольца Амосову

Министерство здравоохранения Украины отдало распоряжение уволить ректора Национального медицинского университета им. А. Богомольца Екатерину Амосову.

Соответствующий приказ Минздрава, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", был подписан госсекретарем А.Янчуком 30 марта.

Е.Амосова в понедельник утром в ходе брифинга подписала соответствующие документы относительно того, что она ознакомлена с приказом.

Как уточнила Е. Амосова, приказ о ее увольнении был получен университетом в пятницу вечером.

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Интерфакс-Украина
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