Супрун указала в е-декларации за 2017 год 357 тыс. грн доходов

None

None 10:28 01.04.2018

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун подала е-декларацию за 2017 год, в которой задекларировала 357 375 гривен доходов.

В частности, ее заработная плата составила 348 284 грн, а 9 091 грн - процентов на банковский вклад.

На банковских счетах У.Супрун в Украине размещено 140 949 гривен, у мужа - 12 701 гривен.

Также совместно с мужем у нее в Citibank NA размещено $8 317 долларов.

Кроме того, $3 652 164 у них размещено на счетах в UBS Financial Services Inc (США), а у У.Супрун на пенсионном счете в UBS Financial Services размещено еще $555 663.

У.Супрун с мужем пользуются квартирой в Киеве общей площадью 128,7 кв. м.

В 2017 году и.о. министра потратила $1 670 на добровольное страхование за границей.