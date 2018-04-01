Медицина

10:28 01.04.2018

Супрун указала в е-декларации за 2017 год 357 тыс. грн доходов

Супрун указала в е-декларации за 2017 год 357 тыс. грн доходов

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун подала е-декларацию за 2017 год, в которой задекларировала 357 375 гривен доходов.

В частности, ее заработная плата составила 348 284 грн, а 9 091 грн - процентов на банковский вклад.

На банковских счетах У.Супрун в Украине размещено 140 949 гривен, у мужа - 12 701 гривен.

Также совместно с мужем у нее в Citibank NA размещено $8 317 долларов.

Кроме того, $3 652 164 у них размещено на счетах в UBS Financial Services Inc (США), а у У.Супрун на пенсионном счете в UBS Financial Services размещено еще $555 663.

У.Супрун с мужем пользуются квартирой в Киеве общей площадью 128,7 кв. м.

В 2017 году и.о. министра потратила $1 670 на добровольное страхование за границей.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Гройсман просит Супрун встретиться с фракциями Рады для ответа на интересующие их вопросы

Супрун расценивает забастовку медуниверситета Богомольца как саботаж учебного процесса

В Украине всего 900 доз сыворотки от дифтерии, глава Минздрава должна отчитаться

Ребенок стал восьмой жертвой осложнений от заболевания корью

В Украине сейчас есть около 500 тыс. доз вакцин от кори, в апреле ожидается поставка еще 1 млн доз

В Украине в 2017 году корью заболели 4782 человека

Лутковская просит Супрун о просветительской кампании относительно важности вакцинации детей против кори

За 11 мес. 2017г в Украине зафиксировано 3,382 тыс. случая заболевания корью – Супрун

Сооплата лечения за границей сделает его доступным для большего количества пациентов – Супрун

В системе здравоохранения достаточно денег, если не воровать - Супрун

ПОСЛЕДНЕЕ

Минюст зарегистрировал Нацслужбу здоровья

Украинские фармпроизводители отмечают необходимость урегулирования ряда вопросов по Нацперечню основных лексредств

Нацперечень не блокирует закупки лекарств по региональным программам – замминистра здравоохранения

Комиссия Минздрава признала работу ректора НМУ Амосовой неудовлетворительной

АМКУ намерен урегулировать проблему необоснованного объединения в один лот лекарств при проведении бюджетных закупок

Более 20 бойцов из одной из частей Нацгвардии на Житомирщине заболели корью

Международные закупки лекарств не дискредитировали отечественного производител

Новый препарат для детей с аутизмом зарегистрирован в Украине по упрощенной процедуре

Товарооборот между Украиной и Индией в 2017г вырос на 18,8%

Институт рака закупил услуги и товары в обход ProZorro на 10 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА