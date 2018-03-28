Медицина

13:06 28.03.2018

Кабмин назначил главой Нацслужбы здоровья замгендиректора частной клиники Isida-IVF Петренко

Кабмин назначил главой Нацслужбы здоровья замгендиректора частной клиники Isida-IVF Петренко

Кабинет министров Украины назначил главой Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) заместителя генерального директора по вопросам стратегического развития ООО "Isida-IVF" Олега Петренко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

"Петренко назначили руководителем службы Нацздоровья", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" вице-премьер-министр Павел Розенко в среду.

О.Петренко назначен по результатам открытого конкурса.

Перед назначением, О.Петренко представил концепцию работы НСЗУ и ее участие в реформе здравоохранения.

Как сообщалось, решение о создании НСЗУ, которая будет реализовать политику в сфере государственных финансовых гарантий медобслуживания населения и исполнять функции национального заказчика медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий, было принято правительством 27 декабря 2017 года.

7 февраля 2018 года Кабинет министров принял решение о проведении конкурса на должность главы НСЗУ. Позже правительство изменило требования к претендентам на должность, позволив участвовать в конкурсе лицам с опытом работы на руководящих должностях в социальной сфере, сфере здравоохранения, финансов, предоставления услуг, а также в благотворительных организациях.

До внесения изменений участие в конкурсе могли принимать только лица, имеющие опыт работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б", на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения по программе госгарантий.

К финальному этапу (собеседованию) конкурса на должность главы НСЗУ по результатам тестирования на знание законодательства, а также решения двух ситуационных задач допущено четыре претендента.

27 февраля победителем конкурса на должность главы НСЗУ определен заместитель генерального директора по вопросам стратегического развития ООО "Isida-IVF" О.Петренко. Его результат составил 14,64 балла.

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