Кабмин принял ряд решений для реализации медреформы

Кабинет министров Украины принял ряд решений для реализации реформы здравоохранения.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

По словам и.о. министра здравоохранения Украины Уляны Супрун, со 2 апреля украинцам предоставляется возможность выбора доктора, подписав с ним договор (декларацию).

После чего, с июля средства из госбюджета будут поступать именно к тому доктору, с которым граждане подпишут документ.

"Выбирать доктора можно в любом учреждении не зависимо от места прописки", - сказала она на заседании правительства.

Вместе с тем, по словам У.Супрун, гражданам не нужно спешить с подписанием декларации, так как нет конечного срока подписания.

Кроме того, в среду Кабмин дал старт закупке лекарств за средства 2018 года через специализированные организации.

Также правительство приняло номенклатуру по 9 направлениям работы, а также урегулировало процесс образования практикующих докторов. В частности введен единый квалификационный экзамен для магистров и международный экзамен по основам медицины для докторов в 2018 году.

Кроме того, рассмотрены вопросы предоставления экстренной медицины путем увеличения специалистов данной сферы и перераспределения средств.

Также Кабмин принял пакет решений по реализации медреформы.