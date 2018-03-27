Индия рассчитывает на принятие в Украине аюрведы в качестве альтернативной медицины

Индия рассчитывает на принятие в Украине аюрведической медицины в качестве альтернативной, заявил посол Индии в Украине Манодж Кумар Бхарти на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

"В этом году мы добавили еще одну цель во взаимоотношениях между Украиной и Индией - сотрудничество в сфере аюрведы, в сфере аюрведической практики и аюрведической медицины", – сказал он.

По словам посла, в апреле в Украину прибудет делегация Конфедерации индийской промышленности (CII) с целью донести до правительства страны необходимость разработки политики по принятию аюрведы в качестве альтернативной медицины.

Кроме того, в рамках данной инициативы Манодж Кумар Бхарти отметил необходимость урегулирования вопроса о ввозе в Украину аюрведической продукции как медицинской, а не как биологических активных добавок.

В настоящее время в Индии насчитывается 12 производителей аюрведической продукции, которые соответствуют стандартам Надлежащей производственной практики (GMP).

По убеждению посла, аюрведическая медицина будет способствовать снижению стоимости лечения в Украине.

"Результатом популяризации аюрведы в Украине станет экономия на лечении. Люди будут получать хорошее аюрведическое медицинское лечение за весьма разумную стоимость", - сказал он.

"При этом правительство Украины, в частности, Министерство здравоохранения и Министерство образования, должны осознавать необходимость обучения аюрведе в медицинских университетах и университетах альтернативной медицины с тем, чтобы практикующие врачи по аюрведе также воспитывались в Украине", - сказал он.

Кроме того, посол подчеркнул, что аюрведическая медицина признана рядом европейских стран, а также Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как альтернатива традиционной медицины.

"Говоря о Европе, я уже не говорю об остальном мире и об Азии, - в Венгрии, Швейцарии и Германии также приняли официально аюрведу как альтернативную медицину", – сказал он.

Как сообщалось, Индия намерена поддерживать развитие и продвижение традиционной индийской медицины по всему миру.

В настоящее время государство интегрирует инфраструктуру AYUSH (Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha, Sowa-Rigpa and Homoeopathy, Аюрведа, Йога, Натуропатия, Унани, Сиддхи, Сова Ригпа и Гомеопатия) в индийскую систему здравоохранения.

Инфраструктура AYUSH состоит из 1,355 тыс. больниц на более чем 53,2 тыс. мест, более 22,6 тыс. медицинских центров, 450 колледжей бакалаврата, около 9,5 тыс. лицензированных производственных подразделений.

Ранее ряд крупных индийских фармпроизводителей, которые производят препараты для сегмента AYUSH, изъявили заинтересованность в выходе на рынок Украины, изучают возможные механизмы дистрибуции своих препаратов на этом рынке.