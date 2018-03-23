Медицина

13:27 23.03.2018

Минздрав перенес отчет ректора НМУ Амосовой на следующую неделю из-за ее болезни

Минздрав перенес отчет ректора НМУ Амосовой на следующую неделю из-за ее болезни

Министерство здравоохранения перенесло отчет ректора Национального медуниверситета им. Богомольца Екатерины Амосовой на следующую неделю из-за то, что ректор с 21 марта находится на больничном.

Об этом в ходе заслушивания отчетов руководителей медицинский и фармацевтических вузов о выполнении условий контрактов сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

"Мы будем надеяться на скорое выздоровление нашей коллеги. На следующей неделе, в пятницу, мы должны заслушать отчеты других ректоров, поэтому заложим в наш график время, чтобы госпожа Екатерина смогла прийти. Надеемся, что она выздоровеет к этому дню, и мы сможем заслушать ее отчет", - сказала У. Супрун.

В начале заседания комиссии У.Супрун сообщила, что Е.Амосова проинформировала, что находится на больничном, в среду вечером по электронной почте после того, как Минздрав пригласил ректора на заседание комиссии.

"Вчера мы получили письмо от проректора НМУ о том, что Е.Амосова находится на больничном", - сказала и.о. министра здравоохранения.

В пятницу Минздрав также планирует заслушать отчет ректора Академии последипломного образования им. Шупика

Как сообщалось, с 23 марта комиссия Минздрава начала заслушивать отчеты руководителей медицинских и фармацевтических вузов о выполнении условий контрактов.

Ранее между Центром тестирования при Минздраве Украины и Национальным медицинским университетом им. А.Богомольца возник конфликт, в результате которого студенты университета, 20 февраля не смогли сдать лицензионный интегрированный экзамен "Крок 1. Стоматология", который проводился еще в 12 высших медицинских учебных заведениях, осуществляющих подготовку врачей-стоматологов. Минздрав создал кмиссию для расследования ситуации, студенты и преподователи университета начали стачку, которую некоторую наблюдатели назвали организованной руководством вуза.

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